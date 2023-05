Nina Bott verrät Rezepte und Tricks rund um den Familientisch

Aber haben deine Kinder auch sehr unterschiedliche Geschmäcker? Was machst du da?

Manchmal mögen die einen das Brot nur quer, die anderen nur längs geschnitten … Ich berücksichtige Sonderwünsche oft, zum Beispiel mit oder Sauce und so weiter, aber es ist mir wichtig, nicht nur «Kindermenüs» zu kochen, sondern ihnen Verschiedenes zum Probieren zu geben. In den Ferien zum Beispiel auch das Essen anderer Kulturen. Im Buch haben wir ganz viele Tauschtipps eingebaut, so dass man ein- und dasselbe Gericht ganz easy für verschiedene Geschmäcker anpassen kann. Allgemein finde ich, es hilft, die Kinder miteinzubeziehen beim Kochen. Das macht sie so stolz, und sie essen dann viel eher mit.