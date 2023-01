Wer kennt es nicht: Nach einem vollgepackten Tag kommen wir von Job und Schule nach Hause, haben davor die Kinder bei ihren Freunden abgeholt oder vom Training, waren noch kurz einkaufen oder beim Kinderarzt oder im Babyschwimmen – und jetzt sollten wir ruckzuck ein ausgewogenes Essen auf den Tisch zaubern. Ob am Mittag oder am Abend, meistens bleibt fürs Zubereiten weniger Zeit als gedacht, die hungrigen Kinder maulen schon herum, und so richtig Freude macht das Kochen unter Druck auch nicht.