«Wenn sie lange kein Resultat sehen, verlieren Kinder das Interesse», gibt Nadja Zimmermann zu bedenken. Ihr Tipp: Entweder in Etappen arbeiten oder einfach schon mal etwas vorbereiten, damit die Nachwuchsköche direkt zum spannenden Teil übergehen können. Etwa zuerst einen Zopfteig am Vorabend zubereiten und dann am nächsten Tag gemeinsam Tiere daraus formen. «Grundsätzlich kommt vor allem bei kleinen Kindern alles gut an, was mit Dekorieren und Verschönern zu tun hat», so Zimmermann. Und um für eine gute Stimmung zu sorgen, könne es ausserdem helfen, im Hintergrund Musik abzuspielen, die die Kinder ausgesucht haben.