Fondue Chinoise hin, Gänsebraten her – wir können uns noch so Mühe geben beim Weihnachtsmenü, den Tisch einladend dekorieren, das feine Geschirr auftischen, extra Kindermenü einplanen, Rimuss aus Röhrli trinken lassen, mit den Schöggeli vor dem Essen nehmen wir es auch nicht so genau – doch für die Kinder ist und bleibt das Essen an Weihnachten ein eher lästiger Programmpunkt, bei dem sie Zeit versäumen, bis endlich der Höhepunkt des Festes ansteht: das Auspacken der Geschenke.