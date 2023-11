8. Lerntypen

Zur Freude am Lernen gehört auch, dass man so lernt, wie es am besten geht. So gibt es verschiedene Lerntypen. Die einen lernen am besten, wenn sie etwas skizzieren (visuelle Lerntypen), andere, wenn sie etwas hören (auditive Lerntypen), darüber sprechen (kommunikative Lerntypen) oder mit Gegenständen beziehungsweise etwas zum Berühren kombinieren (haptische Lerntypen). Oft lernen Kinder heute in der Schule, welcher Lerntyp sie sind. Ihr könnt das aber auch mit euren Kindern ausprobieren und diskutieren, sodass ihnen das anschliessende Lernen möglichst Spass macht, einfach fällt und effektiv ist. Das Resultat davon kann auch sein, dass Vokabeln am besten auf dem Spielplatz beim Schaukeln geübt werden. Übrigens: Was für ein Lerntyp man ist, ist auch beim Lernen als erwachsene Person wichtig, zum Beispiel beim Lernen von Sprachen fürs Reisen oder den Beruf.