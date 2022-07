Nun ist es also soweit. Das sieht man der wunschönen Babykugel auch an, die Jaël Malli bei ihrem letzten Konzert in Basel in luftig-leichten Stoff hüllte. Sie stand mit ihrem Mundart-Familienalbum «Sensibeli» auf der Bühne und genoss den letzten Auftritt sichtlich: «Was für ein schöner Abschluss letzten Sonntag in Basel!»