Es sind herzzerreissende Meldungen: In einem Hallenbad in Biel ertrinkt vergangenen Donnerstag ein Kind auf einem Schulausflug. Der deutsche Ex-Fussbal-Nationalspieler Michael Ballack verliert seinen Sohn Emilio wenige Wochen vor dessen 19. Geburtstag durch einen Quad-Unfall. Das GNTM-Model Fiona Erdmann muss ihr Sternenkind begraben, das sie in der Mitte der Schwangerschaft verloren hat.