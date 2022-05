Neuigkeiten für Naschkatzen

Süssigkeiten zum Selbermachen – aus Gemüse!

Vitamine zum Vernaschen: Der Sommer ist die beste Jahreszeit, um die Extraportion Grünzeugs für unsere Kleinen in selbstgemachte Süssigkeiten zu verpacken. So stellt ihr leckeres Frucht- und Gemüse-Leder her.