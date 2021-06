Zubereitung

Zucker und Wasser in einem Topf so lange kochen, bis der Zucker sich komplett aufgelöst hat und ein Sirup entstanden ist. Den Zuckersirup im Kühlschrank abkühlen lassen. In der Zwischenzeit Äpfel und Gurke schälen, in kleine Stücke schneiden und mit dem Saft der halben Zitrone zu einem Mus pürieren. Dann den Apfelsaft, den abgekühlten Zuckersirup und Wasabi dazugeben und nochmals alles mixen. Die Masse in einem geeigneten Gefäss in den Tiefkühler geben.