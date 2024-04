Sven Epiney hat noch eine andere Idee: «Osterhasen sind ja oft in Plastik verpackt. Man kann sie im Beutel ins Wasserbad legen und schmelzen lassen. Wenn die Schoggi flüssig ist, eine Ecke abschneiden und so eine Art Spritzbeutel herstellen. Damit kann man Kreise oder Muster zeichnen. So lassen sich Dessert-Teller schön garnieren oder Früchte verzieren.»