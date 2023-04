Warum Eltern öfters mal ja statt nein sagen sollten

Wie so oft in Erziehungsfragen hilft es, sich in die Situation des Kindes zu versetzen. «Sagt jemand den ganzen Tag nein zu all unseren Plänen, Ideen, Wünschen, kann das dazu führen, dass wir uns und unsere Entscheidungsfähigkeit hinterfragen», schreibt Susie Allison in ihrem Blog busytoddler auf Instagram. Und so ergehe es auch Kindern.