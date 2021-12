Das Kinderhilfswerk UNICEF wollte herausfinden, wo die glücklichsten Kinder leben. Also hat es in 41 wohlhabenden Ländern Umfragen gestartet zur mentalen und physischen Gesundheit der heranwachsenden Generation sowie deren Entwicklung im sozialen und schulischen Bereich. Die Untersuchung förderte zutage, dass eine Kindheit in einem reichen Land nicht zwingend eine glückliche Kindheit sein muss. Im Gegenteil. Viele Gründe drücken auch in reichen Ländern auf die Lebensqualität von Kindern und Familien. Hier nur ein kleiner Auszug: