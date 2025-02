Es gibt eine deutsche Studie, die den Arbeitsaufwand der Mutterrolle in Vollzeitstellen zu beziffern versucht. Die Forschenden kommen zum Schluss, dass Muttersein so anstrengend ist wie 2.5 Vollzeitjobs. Berufstätige Mütter leisten diese Arbeit ebenfalls, einfach innerhalb eines kleineren Zeitfensters. Denn selbst wenn Kinder während der Arbeitszeit in der Schule oder einer familienexternen Betreuung sind, so fallen dennoch dieselben Erziehungsaufgaben und Wäscheberge an. Ebenfalls kann man anführen, dass ja Menschen ohne Kinder ebenfalls Haushalte schmeissen müssen. Auch das stimmt. Hier kann man allerdings festhalten, dass die Haushaltsarbeit exponentiell zu den Kindern zunimmt.