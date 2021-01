Bereits im Herbst konnten Forscher aus den USA nachweisen, dass positiv auf das Coronavirus getestete Kinder viel ansteckender sind, als bislang vermutet. In jedem zweiten Haushalt, in dem ein Kind am Coronavirus erkrankt war, steckte sich in der Folge mindestens ein Familienmitglied mit Covid19 an. Das Ansteckungsrisiko sei bei Kindern unter zwölf Jahren höher als bei Teenagern – was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass sich kleinere Kinder weniger gut isolieren lassen.