Yolanda Hadid wurde für die TV-Reality-Sendung «The Real Housewives of Beverly Hills» begleitet. Ziel der Show ist es, den luxuriösen und verschwenderischen Lebensstil bekannter Frauen aufzuzeigen. In einer Folge ist eine Szene zu sehen, in Yolanda mit ihrer Tochter Gigi telefoniert. Gigi geht es zu dem Zeitpunkt schlecht, weil sie nur eine halbe Mandel gegessen hat. Anstatt ihre Tochter zu einer nahrhaften Mahlzeit zu ermutigen, sagt Yolanda: «Iss ruhig noch ein paar Mandeln mehr und kau sie gut.»