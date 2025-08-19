Widder

Die Widder-Mutter ist leidenschaftlich und entschlossen, alles für ihre Kinder zu tun. Aber Vorsicht: Kinder profitieren davon, auch mal etwas selber ausprobieren zu dürfen. Übertreibt es also nicht. Die Widder-Mutter sollte neben all der Sorge für ihren Nachwuchs nicht vergessen, auf ihre eigene Gesundheit zu achten. Um sich ausgeglichen zu fühlen, brauchen Widder-Mütter körperliche Aktivität. Der Widder-Mutter fehlt es laut Vogel weder an Antrieb noch an Konzentration, Ehrgeiz oder Wettbewerbsfähigkeit. Sie muss jedoch darauf achten, sich mit all diesen Eigenschaften nicht an den Rand eines Burn-outs zu manöverieren.