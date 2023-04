Ein Waschlappen auf der Stirn verhindert, dass Shampoo in die Augen gerät. «Auch bei Kindern kann man in den Längen Conditioner benutzen. Man sollte diesen, wie das Shampoo, jedoch nur einkneten, nicht einrubbeln.» Ausserdem kann auf den Spitzen nun auch eine Pflegespülung zum Einsatz kommen. Die Expertin rät Eltern jedoch, die Inhaltsliste auf den Produkteflaschen genau zu studieren. Man sollte auf jeden Falll auf pH-neutrale Produkte setzen, die ohne Silikone, Sulfate oder Parabene auskommen. «Denn diese Inhaltsstoffe belasten feines Kinderhaar, was zur Knotenbildung führt», so Flükiger. Dies gilt nicht nur für Shampoos und Pflegespülungen, sondern auch für Haarpflegesprays, die das Kämmen erleichtern. Weitere Tipps für knotenfreies Kinderhaar findet ihr unter diesem Link.