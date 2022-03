Auch über den Krieg in der Ukraine spricht der Brite in dem Brief. «Als jemand, der in den Nachwehen des zweiten Weltkrieges geboren wurde, hätte ich nie gedacht, nochmal einen solchen Konflikt in Europa zu erleben. Es bricht mein Herz.» Kein Kind sollte so etwas durchmachen müssen. «Ich möchte, dass ihr beide in einer konfliktfreien Welt aufwachst, in der ihr eure Träume erfüllen könnt, was auch immer sie sein mögen. Und es wäre schön, wenn jedes Kind diese Möglichkeit hätte.» Dabei wisse er, dass die Welt nicht gerecht sei und man sie wohl nicht ändern könne. Umso wichtiger sei eine weitere Lektion, die er ihnen mitgeben wolle, so der Musiker zu seinen Söhnen: «Gebt ein bisschen von dem, was ihr bekommen habt, zurück.» Elton John selbst engagiert sich seit Jahren mit einer eigenen Stiftung für den Kampf gegen Aids.