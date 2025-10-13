Co-Parenting für Fortgeschrittene 

Anfang Juli gaben Popsängerin Katy Perry (40) und Hollywoodstar Orlando Bloom (48) ihre Trennung nach neun Jahren Beziehung bekannt. Um die gemeinsame Tochter Daisy Dove (5) kümmere man sich natürlich weiterhin zusammen.
Ihr dürfte bei der Nachricht das Herz geblutet haben: Miranda Kerr (42), Blooms Ex-Frau und Mutter seines Sohnes Flynn Christopher (14). Auch wenn sie verstehen dürfte, dass man sich von Bloom trennt – sie sagte mal in ihrem Interview, er sei wie ein nerviger Bruder für sie –, dürfte das australische Model bereuen, dass das gut eingespielte Patchwork-Gefüge sich ändert.
Nun erzählte Kerr in der Talkshow «Today With Jenna & Friends», dass sie und Katy Perry erstens nach wie vor eng befreundet seien, und sie zweitens immer noch ihrer Aufgabe als Co-Parents nachkämen. Schliesslich hat Flynn Katy Perry neun Jahre lang als Partnerin an der Seite seines Vaters erlebt, und seine Mutter möchte, dass er diese Beziehung aufrecht erhält, auch wenn Bloom und Perry getrennt sind.
«Einander zu lieben und zu respektieren ist wichtig», sagt Miranda Kerr, die inzwischen mit Snapchat-Gründer Evan Spiegel (35) verheiratet ist und mit ihm drei weitere Söhne hat. «Die Bedürfnisse der Kinder kommen zuerst. Sie sollen sich alle akzeptiert und geliebt fühlen.» Und nicht zuletzt wolle man ein gutes Vorbild für die Kinder sein.
«Wir verbrachten Ferien zusammen, feierten Flynns Meilensteine gemeinsam», sagt sie weiter. Warum sollte man da plötzlich nichts mehr miteinander zu tun haben wollen? Umso mehr, als Miranda Kerr bereits von ein paar Jahren über Katy Perry sagte: «Ich denke, es ist nicht überraschend wenn ich sage, dass ich sie mehr als Flynns Dad liebe.»