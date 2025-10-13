Co-Parenting für Fortgeschrittene 

Nun erzählte Kerr in der Talkshow «Today With Jenna & Friends», dass sie und Katy Perry erstens nach wie vor eng befreundet seien, und sie zweitens immer noch ihrer Aufgabe als Co-Parents nachkämen. Schliesslich hat Flynn Katy Perry neun Jahre lang als Partnerin an der Seite seines Vaters erlebt, und seine Mutter möchte, dass er diese Beziehung aufrecht erhält, auch wenn Bloom und Perry getrennt sind.