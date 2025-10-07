«Live in Concert – One Last Time» heisst es ab heute wieder für Rock-Legende Rod Stewart (80) und dessen Fans. Die Welttournee – die ihn am 5. Dezember 2025 auch ins Zürcher Hallenstadion führt – soll zwar nicht sein Abschied von der Bühne bedeuten, aber das Ende der grossen Touren. Danach hat er sicherlich auch mehr Zeit für seine Grossfamilie. Das sind Rod Stewarts acht Kinder:
Sarah Streeter
Rod Stewart war gerade mal 18 Jahre alt, als er und sein Schulschatz Susannah Boffey im November 1963 Eltern wurden. Sie seien vollkommen pleite und überfordert gewesen, weshalb sie die heute 61-jährige Sarah zur Adoption freigaben, erzählte Stewart in Interviews. Als ihre Adoptiveltern starben, suchte Sarah nach ihren biologischen Eltern – und fand einen Rockstar. Es habe eine Weile gedauert, aber heute sei ihr Verhältnis sehr entspannt, so Streeter Auch wann ihr Vater einst zugab: «Ich habe nie ihre Windeln gewechselt oder sie zur Schule gebracht, ich fühle mich nicht wie ihr Vater.»
Kimberly Stewart
Im August 1979 kam Kimberly zur Welt, die Tochter von Stewart und seiner ersten Frau, Ex-Model Alana Stewart (80). Kimberly ist Schauspielerin und war unter anderem in der Serie «Pacific Blue» sowie in ihrer eigenen Realityshow zu sehen. Zudem ist sie Unternehmerin mit einer eigenen Lifestyle-Firma. Sie ist Mutter der 14-jährigen Delilah, deren Vater Hollywood-Star Benicio del Toro (58) ist. Vergangenen März gab die 46-Jährige auf Instagram bekannt, dass sie erneut schwanger ist und einen Buben erwartet. Den Vater in spe hält sie – noch – geheim.
Sean Stewart
Sean (45) ist Rod Stewarts zweites Kind mit Ex-Frau Alana. Wie seine ältere Schwester Kimerly wagte auch er ein paar Schritte in Hollywood, vor allem in Reality Shows. Mittlerweile widmet er sich in erster Linie seinem eigenen Kleiderlabel «Dirty Weekend». Im Februar 2023 heiratete der Stewart-Spross in Las Vegas, die Ehe dauerte ein knappes Jahr. Momentan soll Sean mit Model und Charlie-Sheen-Ex Julia Stambler liiert sein.
Ruby Stewart
Sein viertes Kind hat der Rockstar mit Ex-Model Kelly Emberg (66). Ruby (38) tritt sowohl in die Fussstapfen ihres Vaters als auch ihrer Mutter, sie ist Musikerin und Model. Mit ihrem Partner, dem Unternehmer Jake Kalick, hat sie einen zweijährigen Sohn namens Otis Stewart Kalick.
Renee Stewart
Auch ihre Mutter ist ein ehemaliges Model: Renee (33) ist die Tochter von Stewart und Ex-Frau Rachel Hunter (56). Renee ist Tänzerin mit einem Bachelor-Abschluss der London Contemporary Dance School. Zusätzlich arbeitet sie als Yoga-Lehrerin.
Liam Stewart
Stewarts sechstes Kind ist sein zweites mit Rachel Hunter. Liam (31) ist Eishockey-Profi und spielte bei den Spokane Chiefs, den Alaska Aces und den Milton Keynes Lightning. Er und seine Frau, Fitnesstrainierin Nicole Artukovich, haben zwei Kinder: Louie Mark Roderick Stewart (2) und Elsie Skylar Stewart, die verganenen März zur Welt kam.
Alastair Wallace Stewart
Nächste Ehe, nächstes Model, nächstes Kind: Baby Nummer 7 wird Ende November 20 Jahre Jahre alt. Alastair ist Stewarts erstes Kind mit seiner aktuellen Ehefrau, Ex-Model und Polizistin Penny Lancaster (54). Der junge Mann tut es Mama Penny gleich und wagte als Gesicht einer Kampagne für die Luxus-Marke Palm Angels bereits erste Schritte im Modelbusiness.
Aiden Patrick Stewart
Nach der Geburt seines jüngsten Sprosses (ebenfalls mit Penny Lancaster) dachte Stewart erstmals laut darüber nach, kürzer zu treten: «Ich versuche, mir mehr Zeit zu nehmen, jetzt, wo es wohl aufs Ende meiner Karriere zugeht. Ich möchte meine Kinder geniessen. Ich bin so stolz auf sie», sagte er in einem Interview mit dem «People»-Magazin. Das ist mittlerweile 14 Jahre her. Aber es sieht ganz so aus, als wäre es jetzt tatsächlich so weit.