Bald hat er mehr Zeit für sie

Das sind Rod Stewarts acht Kinder

Am heutigen 7. Oktober startet Sir Rod Stewart den zweiten Teil seiner Abschiedstour. Danach ist Schluss, und der 80-Jährige kann sich seiner Familie widmen. Er hat acht Kinder von fünf Frauen und ist bald fünffacher Grossvater. Wir stellen euch die Grossfamilie vor.