Das sind unsere liebsten Insta-Familien

Die Beckhams

Ob beim Kochen, beim Schmusen mit den Haustieren oder beim Geburtstagfeiern - kaum eine Familie gibt so viele private Einblicke wie die des ehemaligen Profi-Fussballers David (45) und Ex-Spice-Girl und Designerin Victoria Beckham (47). Und das Schönste: Das Familienleben gibts aus jeder Perspektive. Papa David postet sich mit Tochter Harper (10) beim Omelette backen oder beim Knuddeln mit Kaninchen Coco. Auf Victorias Account gibts Ferienfotos am Strand und Mann und Söhne ausgehfertig in schicken Anzügen. Brooklyn (22) bezeugt regelmässig seine Liebe zu seiner Verlobten Nicola Peltz (27) und frönt auch online gern seiner grössten Leidenschaft, dem Kochen. Romeo (19) zeigt seinen offenbar von der Mama geerbten Sinn für Mode und Freundin Mimi Moocher (19). Bei Cruz (17) gibts Schnappschüsse aus den Skiferien, am Pool oder auch mal in der Badewanne. Nur Nesthäkchen Harper hat noch kein eigenes Profil, ist aber sehr oft Stargast auf denen ihrer Eltern und Brüder.