Diese berühmten Mamas litten an postnataler Depression 

Dabei ist der «The-Hunger-Games»-Star bei weitem nicht die einzige prominente Mutter, die mit postnatalen Depressionen zu kämpfen hatte. So gestand ihre Berufskollegin Gwyneth Paltrow (53) im US-Magazin «Good Housekeeping» sie habe sich nach der Geburt ihres Sohnes Moses 2006 «gefühlt wie ein Zombie. In meinem Herzen konnte ich nichts fühlen. Ich hatte überhaupt keine Emotionen. Ich fühlte mich nicht verbunden.» Sie habe gedacht, bei einer postpartalen Depressionen wäre man jeden Tag in Tränen aufgelöst und nicht in der Lage, das Kind zu betreuen. Dass auch ihre Gefühle dazugehören, musste sie erst lernen. «Ich dachte, ich sei eine schreckliche Mutter und ein ganz schrecklicher Mensch.»