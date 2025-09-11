So heisst wohl das zweite Kind von Jennifer Lawrence 

2022 kam Jennifer Lawrences Sohn Cy zur Welt. Anfang 2025 folgte das zweite Baby, dessen Namen und Geschlecht Lawrence (35) und ihr Mann, Galerist Cooke Maroney (41), bisher nicht verrieten. Vergangene Woche wurde Lawrence laut «RTL Exclusiv» in New York fotografiert, und dabei sticht ein Detail ins Auge: An ihrer Tasche hängt ein Schlüsselanhänger mit Buchstaben-Perlen, von denen der eine Strang den Vornamen «Cy» bildet – und der andere «Louie» liest. Wohl ein ziemlich starker Hinweis auf den Vornamen ihres zweiten Babys, das ebenfalls ein Bub sein dürfte.
Dass Stars die Namen ihrer Kinder für sich behalten, ist nicht ungewöhnlich. In Hollywood ist das allerdings nicht ganz so einfach, wie das Beispiel von Jennifer Lawrence zeigt. Vielleicht hat Ryan Reynolds (48) deshalb vergangenen Sommer die Flucht nach vorn ergriffen, als er bei einer Filmpremiere den Namen seines vierten Kindes mit Gattin Blake Lively (37) bekannt gab, den das Paar eineinhalb Jahre lang geheim hielt. Der jüngste Spross heisst Olin. Ob es nach den Töchtern James, Inez und Betty um ein Mädchen oder einen Buben handelt, ist bis heute nicht bekannt.
In der Schweiz und in Deutschland ist offensichtlich um einiges einfacher, die Vornamen des Nachwuchses nicht preiszugeben. Und das tun einige Prominente:
Christina und Luca Hänni
Luca und sie seien zwar zwei Personen des öffentlichen Lebens, «aber das heisst nicht, dass unsere Kleine das auch möchte. Ich finde, wir sollten ihr das Recht geben, das später selbst zu entscheiden», sagt Tänzerin und Social-Media-Star Christina Hänni (35). Ausserdem habe sie keine Lust, «dass irgendwelche komischen Leute, anfangen, nach ihrem Namen zu googeln.»
Jan Seven Dettwyler
Der Musiker spricht zwar in Interviews gern mal über seine beiden Söhne, 7 und 15 Jahre alt, deren Bedürfnissen er seinen Job unterordne: «Sie sind die Hälfte der Woche bei mir, die andere bei ihrer Mutter. Wenn der Kleine nachmittags aus dem Kindergarten kommt, mache ich den Laden dicht. Dann liegt der Fokus auf Lego, Spielplatz und Hausaufgaben.» Zwei Dinge sind allerdings strikt tabu: Fotos der beiden und die Nennung ihrer Vornamen.
Anna Rossinelli
Auch die Sängerin spricht hin und wieder über ihr Töchterchen, deren Papa der italienische Architekt Francesco Caciotta ist. Sie wolle ihrer Tochter vor allem Selbstvertrauen mitgeben, so Rossinelli (38) in einem SRF-Interview: «Du bist okay, so wie du bist. Egal, wie du aussiehst oder was dir dann gefällt oder nicht.» Die Baslerin erlaubt sogar auf ihrem Instagram-Profil hin und wieder einen kleinen Blick auf die Kleine. Ihren Namen behält sie aber nach wie vor geheim.
Oliver Pocher und Amira Aly
Der Comedian hat insgesamt fünf Kinder. Die Namen der älteren drei aus der Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (42) sind bekannt. Die 15-jährige Tochter heisst Nayla, die 14-jährigen Zwillingssöhne hören auf die Namen Emanuel und Elian.
Anders siehts bei den beiden Söhnen aus, die Pocher (47) mit Amira Aly (32) hat. Offenbar ist seiner zweiten Ex-Frau die Privatsphäre der beiden Buben, die 5 und 4 Jahre alt sind, besonders wichtig. Im Podcast «Die Pochers!» liess sie lediglich einmal verlauten, wie ihr Sohn NICHT heisst: «Ich wollte ja unseren Sohn Malek nennen, aber der sah auf jeden Fall nicht aus wie ein Malek. Das ging nicht.»
Barbara Schöneberger
Seit 2009 ist die deutsche Moderatorin mit dem IT-Unternehmern Maximilian von Schierstädt verheiratet, mit dem sie einen 15-jährigen Sohn und eine 13-jährige Tochter hat. Für sie hat das Geheimhalten der Vornamen ihrer Kinder nicht nur mit ihrer Privatsphäre zu tun: «Ich versuche, dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, einen vermeintlichen Promi-Bonus auszuspielen», sagte sie 2018 der «Superillu». Ihre absolute Horrorvorstellung sei es, dass eines von ihnen irgendwann vor einem angesagten Club stehe und sage: «Lasst mich rein, meine Mutter ist Barbara Schöneberger!»