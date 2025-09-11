So heisst wohl das zweite Kind von Jennifer Lawrence 

Dass Stars die Namen ihrer Kinder für sich behalten, ist nicht ungewöhnlich. In Hollywood ist das allerdings nicht ganz so einfach, wie das Beispiel von Jennifer Lawrence zeigt. Vielleicht hat Ryan Reynolds (48) deshalb vergangenen Sommer die Flucht nach vorn ergriffen, als er bei einer Filmpremiere den Namen seines vierten Kindes mit Gattin Blake Lively (37) bekannt gab, den das Paar eineinhalb Jahre lang geheim hielt. Der jüngste Spross heisst Olin. Ob es nach den Töchtern James, Inez und Betty um ein Mädchen oder einen Buben handelt, ist bis heute nicht bekannt.