Mit den Sandwiches ist das ja so eine Sache: Man hat die Wahl zwischen furztrocken (Trockenfleisch ohne Zusatz), oder zermantscht (Käse, Schinken, Butter, Sauce). Die Lösung lautet DYI: Statt des klassischen Brötchens nimmt man Wraps oder Taschenbrot und bestreicht sie vor Ort mit Mayo, Ketchup, Senf (in abgekpackten Portionen mitnehmen), dann kommt alles rein, was nicht hitzeanfällig ist und leicht transportiert werden kann, zum Beispiel Salami, Gemüse (roh oder vorgekocht), gekochte Eier oder Falafel (Kichererbsenbällchen). Natürlich gehen auch die Klassiker, Cervelat und Landjäger mit Brötli. Die Vegivariante: Man dippt Rüebli, Gurken oder Pepronisticks in Ketchup, Senf und Co. (macht zum Beispiel Sänger Kunz, wenn er auf Wanderschaft ist). Alternativ zum Brot: ein Salat, zum Beispiel Pasta, Reis, Kartoffel, Couscous, Quinoa, mit Pesto, Tomate, Peperoni, Gurke, …. solange nichts Anfälliges wie Weichkäse oder Lachs drin ist, hält der im Tuppergeschirr ein paar Stunden durch.