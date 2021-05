«Ich wollte für meine Kinder immer ein stabiles Heim. Zwei Eltern waren das Ziel», erzählt Schauspielerin Drew Barrymore, 46, Talkshow-Queen Oprah Winfrey in einem Interview. Aber auch die gemeinsamen Töchter Olive, 8, und Frankie, 7, konnten die Scheidung von ihrem Ex-Mann Will Kopelman, 42, nicht verhindern. Dieser zog im Anschluss von Kalifornien an der Westküste der USA zurück nach New York an der Ostküste, wo er herkommt.