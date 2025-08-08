«Essgewohnheiten werden vorgelebt»

Widmer hat sich in ihrem Bachelorstudium und durch eine Zusatzqualifikation auf Essverhalten spezialisiert. In ihrer Praxis begleitet sie auch Menschen mit Essstörungen; viele davon mit einer gemeinsamen Vorgeschichte: «Wenn Kinder früh hören, was ‹gesund› ist, wie viel sie essen sollen oder was sie lieber lassen sollten, verinnerlichen sie diese Wertungen. Das kann sich im späteren Leben negativ auswirken.»