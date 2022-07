10 Fragen an eine Kinderernährungsexpertin

Was tun, wenn das Kind plötzlich kein Gemüse oder keine Früchte mehr essen will?

Das Wichtigste: Entspannt bleiben! In den meisten Fällen handelt es sich nur um eine Phase, die in manchen Fällen auch Jahre dauern kann. Obst und Gemüse sind ein Teil des Nahrungsangebotes, das wir Kindern zur Verfügung stellen sollen. Das Kind soll und darf aber selber entscheiden, wieviel es davon essen mag.

In Gruppen übrigens, wenn sich Kinder nicht beobachtet fühlen, springen viele über den eigenen Schatten und probieren Neues. Ebenfalls bewährt haben sich kleine Degustationen am Familientisch: Man kann gemeinsam zum Beispiel Rüebli auf verschiedene Arten zubereiten, schön präsentieren und darüber diskutieren was einem besser und was weniger gut schmeckt.