«An meine liebste Beabea (ausgesprochen Bibi, Anm. d. Red.) und Edo. Herzliche Gratulation zu eurem neuen Engel. Ich kann es nicht erwarten, sie zu treffen und ich bin unglaublich stolz auf euch. Wir werden viel Spass dabei haben, unseren Kindern beim Wachsen zuzusehen. Mit Liebe, Euge», schreibt Prinzessin Eugenie an die jungen Eltern, deren Glück sie wohl deswegen so gut nachfühlen kann, weil sie selbst erst vor einem halben Jahr ihr erstes Kind, den kleinen Arthur, in den Armen hielt.