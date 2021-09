Auf Beatrice' Baby wartet daheim schon eine Spielgruppe

Im April 2018 sollte der Baby-Boom der Royals losgehen: Die Geburt von Louis Arthur Charles läutete die bisher sehr kinderreichen drei Jahre ein. Der Sohn von Herzogin Kate, 39, und Prinz William, 39, ist mittlerweile schon dreijährig – seinen jüngeren Spielgspänli dürfte er also einiges an Schabernack-Erfahrung mit auf den Weg geben. Dass er seine Eltern schon alleine mächtig auf Trab hält, verriet Kate kürzlich auf ihrem Youtube-Kanal. «Louis ist so gross geworden. Und schnell.» Sie komme ihm kaum mehr hinterher. Oft sei er mit dem Scooter unterwegs, was es für Kate noch schwieriger macht, mit dem 3-Jährigen Schritt zu halten. Ein echtes Vorbild also für die Lausbuben und -mädchen aus seiner Familie!