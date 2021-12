Alina Buchschacher braucht mehr Zeit für sich

In unserer Serie verraten während der Altjahrswoche täglich Eltern ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr. Falls ihr wissen wollt, was sich Moderatorin Michelle Hunziker für 2022 wünscht, woran Volksmusik-Star Melanie Oesch arbeiten möchte und welchen Vorsatz sich Skistar Carlo Janka und seine Ehefrau Jennifer fürs neue Jahr nehmen, klickt wieder rein in unser Dossier: Die guten Vorsätze der Promi-Eltern.