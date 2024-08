Alle Details zur ersten Enkelin von Königin Rania

Das offizielle Statement des jordanischen Königshofes am 3. August las sich etwas nüchtern – so, wie es häufig der Fall ist bei royalen Geburten. «Der Königliche Haschemitische Hof gibt mit Freude bekannt, dass Ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. und Prinzessin Rajwa Al Hussein am 3. August 2024 mit einem kleinen Mädchen gesegnet wurden, das Iman heisst», hiess es in der offiziellen Mitteilung. Etwas emotionaler fallen da die ersten Bilder aus – aber dazu später. Zuerst ein Blick, auf die glücklichen Eltern.