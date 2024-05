Hand aufs Herz: Wer hat nicht auch schon einmal im Geiste Eltern verurteilt, die ihren Kindern beim gemeinsamen Essen nicht nur den Teller, sondern auch das Tablet vorsetzen? Mea culpa. Fakt ist jedoch: Smartphones, Tablets und TV sind nicht nur in unserem, sondern auch im Alltag der meisten Kinder kaum noch wegzudenken. So oft schon waren die handlichen Geräte Retter in Not so mancher Eltern, die dringend kurz Ruhe brauchten, eine Unterhaltung führen oder ein entspanntes Essen geniessen wollten und die Kids dafür vor den Bildschirm setzten.