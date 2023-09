Anna Rossinelli wird ihre Tochter nicht in Watte packen

Als Eva Wannenmacher die Musikerin nach den Werten fragt, die für sie in der Erziehung zentral sind, nennt Anna Rossinelli zwei Dinge, die sie ihrer Tochter gerne mitgeben würde. Zum einen Selbstvertrauen. «Du bist ok, so wie du bist. Egal, wie du aussiehst oder was dir dann gefällt oder nicht», das solle ihre Tochter spüren, so die junge Mutter. «Dass alles möglich ist, das ist mir wichtig.»