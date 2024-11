Adeles Berufskollegin Rihanna (36) ist ebenfalls nicht begeistert von ihrem Vater – was zu einem guten Teil an Ronald Fentys (70) Drogensucht liegt, und am physischen Missbrauch ihrer Mutter. Zudem habe er der Presse immer wieder Lügen über sie erzählt, so der Superstar aus Barbados.