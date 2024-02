Sie spricht insbesondere eine Situation an, in der Prinz William seinen jüngsten Sohn an der Hand führt. «Prinz William, der meiner Meinung nach ein durchsetzungsfähiger, intuitiver Vater ist, zeigt seine Fähigkeit, Louis an der Hand zu halten, um ihn zu beschützen. So verhindert er auch, dass der Kleine Ärger macht in der Kirche.» Dabei bleibe er ganz ruhig und selbstbewusst, was genau die Energie sei, die Prinz Louis in diesem Moment brauche. «Ich sage Bravo! Beide Elternteile machen ihre Sache aussergewöhnlich gut. Und das erst noch unter dem prüfenden Blick der Öffentlichkeit.»