Aurora Ramazzotti zeigt erste Schritte von Baby Cesare

Zum Laufen braucht man (noch) keine Schuhe

Zugegeben, es gibt wenig, das herziger ist, als kleine Kinderschuhe. Aber wirklich nötig sind sie nicht. Im Gegenteil: In dieser Phase würden Kinder beginnen, die Muskulatur, Motorik und Koordination zu entwickeln, schreibt weltderwunder.de. Barfuss gelinge dies am besten. Auch andere empfehlen in dieser Phase für eine möglichst natürliche Entwicklung des Fusses das Barfusslaufen oder allenfalls noch mit rutschfesten Socken. Gleichzeitig sollten die Füsse selbstverständlich trotzdem vor Kälte und Verletzungen geschützt werden. Wenn das Kind also dann auch im Freien fleissig selbständig unterwegs ist, machen erste Schuhe langsam Sinn. Auch dann aber sollten es Schuhe möglichst weich und flexibel sein, damit die natürliche Bewegung und Entwicklung nicht eingeschränkt wird. Am besten, man geht dafür in ein Fachgeschäft und lässt den Fuss auch richtig ausmessen, das ist entscheidend! Und zuhause fleissig weiter barfuss laufen. Oder wenn es genug warm ist natürlich auch im Freien. Baby Cesare hat nun quasi das perfekte Timing dafür.