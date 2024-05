In der Trotzphase passiert viel Gutes: Wer versteht, warum ein Kind sich in der Trotzphase plötzlich so anstrengend verhält, kann besser damit umgehen. Denn der Trotz bedeutet, dass ein Kind sich gesund entwickelt. Dr. phil. Heidi Simoni erklärt in einem Interview mit SI Family: «Das Kind merkt nach und nach, dass es selber etwas bewirken und Pläne schmieden kann. Die Umsetzung von eigenen Ideen braucht jedoch Erfahrung und will gelernt sein.» Die Trotzphase ist also nicht nur eine mühselige Angelegenheit, die man als Familie hinter sich bringen muss, sondern ein äusserst wichtiger Entwicklungsschritt des Kindes. Es bildet während dieser Phase seines Lebens sein Emotionswissen, seinen Emotionsausdruck und seine Möglichkeiten der emotionalen Selbstregulation aus. Ohne Übung kein Meister! Mehr Hintergrundwissen zur Autonomiephase gibts unter diesem Link.