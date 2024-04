Die einstige Ski-Freestylerin Mirjam «Mimi» Jäger (41) ist stolze Mutter von Louie (7) und Jay (3½). Doch die Schwangerschaften haben ihr alles abverlangt. Die Folgen waren so gravierend, dass sie sich am Mittwoch einer dreistündigen Bauchoperation unterziehen musste, bei der drei verschiedene Eingriffe vorgenommen wurden. In einem Interview mit «Blick.ch» erzählt sie exklusiv, wie es dazu kam.