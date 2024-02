Das Resultat des Arztbesuchs ist ernüchternd, wie Kälin auf Instagram offenbart: «Es ist so, dass alles, was da an mir hängt, intakt ist - aber halt einfach 'zu viel'. Heisst, ausgeleiertes Gewebe von Bauchwand und Bauchdecke. (Nein, sexy ist das nicht). Nur der Leistenbruch existiert tatsächlich. Dieser schränkt mich jedoch momentan nicht ein, deswegen lasse ich ihn so stehen.»