Manuela Gröber, was bedeutet eine Trennung für ein Baby im ersten Lebensjahr aus entwicklungspsychologischer Sicht?

Wenn Eltern die Situation gut handhaben und das Wohl des Kindes ins Zentrum stellen, muss eine Trennung für ein Baby kein Problem sein. Ein Baby hat in der Regel von Anfang an zwei Bezugspersonen. Entscheidend ist, ob diese weiterhin verlässlich da sind. Mit etwa vier Monaten reagieren Babys zunehmend differenziert auf vertraute und weniger vertraute Personen. Sie können irritiert reagieren, wenn jemand sehr forsch auf sie zugeht oder ihre Signale nicht liest. Um den achten Monat zeigt sich oft eine ausgeprägte Fremdelphase. Das Kind sucht aktiv nach seinen Hauptbezugspersonen und kann auf unbekannte oder selten gesehene Personen mit Weinen reagieren. Babys sind stark auf Bindung ausgerichtet. Sie entwickeln in diesem ersten Jahr grundlegendes Vertrauen zu ihren Bezugspersonen, das ihnen Sicherheit gibt. Für das Kind ist weniger entscheidend, dass die Eltern zusammenleben, sondern dass beide Eltern verlässlich, feinfühlig und emotional präsent bleiben.