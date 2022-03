Blake Shelton macht «seinen» Jungs das Landleben schmackhaft

Shelton erzählt auch, dass er aus den drei in Los Angeles wohnhaften Buben echte coole Landeier gemacht habe. Als die drei Söhne von Gwen Stefani zum ersten Mal auf seiner Ranch in Oklahoma zu besuch waren, wussten sie nicht recht, was sie mit sich anfangen sollten. Shelton erzählt: «Sie fragten mich, was sie denn nun den ganzen Tag tun sollten und ich antwortete: Geht raus und kommt erst zurück, wenn ihr zum Umfallen müde seid.»