Braucht mein Kind eine Brille?

An wen wende ich mich am besten zur Abklärung?

Wichtig ist, dass man nicht ins erstbeste Optikergeschäft geht, sondern nachfragt, ob eine studierte Optometristin beziehungsweise ein studierter Optometrist vor Ort ist. Diese sind darauf geschult, die Sehfunktionen eines Auges in seiner gesamten Komplexität abzuklären. Darauf darf man durchaus auch etwas beharren. Auch eine Augenärztin oder ein Augenarzt kann eine Anlaufstelle sein. In einigen Kantonen ist das sogar Pflicht, damit die Krankenkasse später die Kosten übernimmt. Am besten, man klärt also zuerst mit der Krankenkasse ab, was das richtige Vorgehen ist. Ideal finde ich zudem, wenn sich eine Person auf Kinder spezialisiert hat.