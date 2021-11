Was für eine Liebesgeschichte, die sich zwischen Anna-Maria Ferchichi, 39, und Rapper Bushido, 43, abspielt: Sie beginnt vor zehn Jahren mit einem One-Night-Stand in der Nacht vom 1. Februar 2011 und gipfelt (vorläufig, wer weiss, was da noch kommen mag) in der Geburt der Drillinge des Paars am 12. November 2021.