Paltrow, deren Kinder Apple und Moses aus ihrer Ehe mit Coldplay-Frontmann Chris Martin, 43, bereits 16 und 14 Jahre alt sind, will in dem Gespräch von Neo-Mama Diaz wissen, was für Ziele sie sich für die Erziehung ihrer sieben Monate alten Tochter Raddix gesetzt habe. «Alles, was ich möchte, ist, sie darin zu unterstützen, sich selber zu sein», antwortet Diaz. Immer wieder würden ihr Leute sagen, wie süss und wie hübsch die Kleine doch sei. «Jetzt ist sie noch ein Baby, aber irgendwann wird sie das verstehen, und ich möchte vermeiden, dass sie sich mit solchen Attributen identifiziert.» Sie wolle nicht, dass ihre Tochter denke «ich bin so hübsch», sondern einfach: «Ich bin ich».