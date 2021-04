Ob es hinter den Kulissen auch gerade so harmonisch und sonnentrunken zu und her geht ... wer weiss das schon. Sicher ist, dass Prinz Carl-Philipp und Prinzessin Sofia vieles richtig machen, wenn es darum geht, ein neues Geschwisterchen in der Familie willkommen zu heissen, so, dass eine gute und enge Geschwisterbeziehung entstehen kann.