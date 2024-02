Dass sie einst mehrere Kinder haben möchten, war Carlo und Jenny schon immer klar. Die beiden gehen seit dem Jahr 2017 gemeinsam durchs Leben und gaben sich im Jahr 2019 – vor der Geburt von Tochter Ellie – das Ja-Wort. Das Hochzeitsfest, das auf den 11. Juli 2020 geplant gewesen wäre, mussten sie wegen Corona jedoch verschieben. Am 21. August 2021 konnten sie die Feier schliesslich im Hotel Reine Victoria in St. Moritz nachholen. Zuvor gaben sie sich in der Kirche San Gian in Celerina vor 150 Gästen das Eheversprechen.