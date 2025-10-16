Christian von Dänemark: Sein Leben vom Pony bis zum Militär

12. Kronprinz Christian ist im Elefantenorden

Und gleich noch ein Geschenk von Oma Margrethe zum 18. Geburtstag: Die Aufnahme in den Elefantenorden. Was das dänische Königshaus mit Elefanten zu tun hat? Tatsächlich hiess der Ritterorden, der sich bis ins Mitte des 15. Jahrhunderts zurückführen lässt, ursprünglich «Gesellschaft der Mutter Gottes» und das Abzeichen war gemäss der offiziellen Website des Königshauses ein Maria-Medaillon an einer Kette bestehend aus Elefanten-Symbolen. Nach der lutherischen Reformation passte das Maria-Medaillon irgendwie nicht mehr so ganz. Also wählte man kurzerhand den Elefanten als neues Symbol – und fertig war der Elefantenorden, dem übrigens zum Beispiel auch Queen Elizabeth II. (†96) angehörte, gleich wie König Carl Gustaf von Schweden (79) oder König Harald von Norwegen (88).