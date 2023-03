Diese Mädels sind die Zukunft der europäischen Monarchien

Die Zukunft der Monarchie ist weiblich! Zumindest, wenn man sich einmal genauer in den europäischen Königshäusern umschaut. Denn dort erkennt man schnell, dass die Thronfolge nicht so stark von Männern dominiert wird, wie es einst der Fall war. Von Schweden über die Niederlande bis nach Spanien sieht man junge Frauen heranwachsen – oder schon erwachsen sein –, die eines Tages den Thron ihres Landes besteigen werden. Dabei gibt es nur wenige Ausnahmen, wie etwa in Grossbritannien, wo in den nächsten zwei Generationen wohl so schnell keine Prinzessin auf die Krone und das Zepter hoffen darf.