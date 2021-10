Ihren Studi-Alltag geht Elisabeth nicht als Prinzessin an

Rund 500 Kilometer ist Elisabeth nun von ihrer Familie in Brüssel entfernt. Doch ganz allein ist sie auch auf der Insel nicht: Auch ihr Bruder Prinz Gabriel, 18, studiert nämlich seit Anfang September in England. Im von Oxford rund eine Autostunde entfernten Warwickshire besucht er seit Anfang September einen Vorbereitungskurs am National Mathematics & Science College. Dieser soll ihn auf ein Studium im Bereich Mathematik, Naturwissenschaften, Technik und Ingenieurwesen vorbereiten. Falls die beiden also mal Heimweh in der Fremde haben sollten, dauert es nicht lange, bis sie zumindest sich in die Arme schliessen können.