In der vierten Staffel des Comedy-Formats «LOL – Last One Laughing» auf Amazon Prime Video versucht Hazel Brugger (29) aktuell, ihre Comedy-Kollegen und -Kolleginnen zum Lachen zu bringen und dabei selbst ernst zu bleiben. Das Credo der Show heisst nämlich: «Wer lacht, fliegt raus». Die Erfolgschancen von Hazel dürften gross sein. Dank ihrer 2-jährigen Tochter ist sie geübt darin, sich das Lachen zu verkneifen.